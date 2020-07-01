Томск, , 12:27 — REGNUM В Томской области 1 июля на голосовании по поправкам к Конституции РФ к 15:00 по местному времени (11:00 мск) явка избирателей составила 42,57%, сообщили ИА REGNUM в ЦИК РФ.

Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года. В Томской области открылись 773 избирательных участка.

Как сообщало ИА REGNUM, к полудню в Томской области проголосовали 37,15% избирателей.

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