Чита, , 12:25 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков сегодня утром, 1 июля, проголосовал за поправки к Конституции в Чите. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт об избирательном участке, который находится в краевой гимназии №1, где учились три дочери парламентария, а теперь получает знания внучка.

«Смысл тех изменений в Конституцию, которые вносятся голосованием сводится к тому, чтобы формировать будущее нашей страны, нашего региона. Все не неравнодушные забайкальцы уже приняли участие в голосовании и сегодня еще успеют это сделать. Важен каждый голос в определении общественно-политической повестки нашего государства», — сказал депутат Законодательного собрания Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка. Забайкальцы также смогут выбрать приоритетные направления в своем муниципалитете, на которые будут израсходованы средства «Народного бюджета».

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