Иркутск, , 12:18 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, явка избирателей в Иркутской области на 15:00 местного времени составила 37,97% (проголосовали 708 022 человека). Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Лидерами по явке являются Баяндаевский (68,15%), Аларский (64,48%), Жигаловский (61,6%), Тулунский (61,5%) районы, город Тулун (58%). Минимальная явка отмечено в Усть-Илимске (27,3%) и Бодайбинском районе (27,6%). В Иркутске средняя явка — 32%, в Ангарском городском округе — 34,9%, Братске — 33,4%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня 2020 года на территории Иркутской области в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 416 822 человек.

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