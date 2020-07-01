Тбилиси, , 12:14 — REGNUM В Грузии создана межведомственная комиссия по свободным и справедливым выборам. Соответствующий приказ министра юстиции Грузии о создании такой комиссии и утверждении ее положения за №560 30 июня был опубликован в Законодательном вестнике Грузии и уже вступил в силу.

Председателем комиссии является министр юстиции Теа Цулукиани, а входят в нее представители министерств юстиции, иностранных дел, внутренних дел, финансов, обороны, регионального развития и инфраструктуры, образования, здравоохранения, Службы госбезопасности, Генпрокуратуры, Службы гоаудита и мэрии Тбилиси. Комиссия будет действовать до официального объявления ЦИК Грузии итогов выборов 2020 года.

Межведомственная комиссия по обеспечению проведения свободных и справедливых выборов создается в Грузии начиная с 2007 года. Первоначально она создавалась при Совете национальной безопасности, а возглавлял ее секретарь Совбеза. После перехода власти к партии «Грузинская мечта» комиссия создается перед каждыми выборами при министерстве юстиции Грузии.

Ранее парламент Грузии утвердил поправки в Конституцию, которые предусматривают проведение парламентских выборов 2020 года по новой системе. Согласно этим поправкам, в парламент следующего созыва будут избраны 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 депутатов по мажоритарным округам. Для прохождения в парламент установлен 1% барьер, а для формирования парламентского большинства и однопартийного правительства введен 40% порог.

Внесение таких изменений предусмотрено соглашением от 8 марта, которое оппозиция и правящая партия Грузии заключили в резиденции посла США при посредничестве иностранных дипломатов.