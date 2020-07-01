1 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Турция не намерена перепродавать закупленные у России С-400. Анкара предложила США «оценить ее желание в отношении систем Patriot». Это типичная дипломатическая стилистика Эрдогана: встать между Трампом и Путным, чтобы выиграть больше времени для обдумывания следующего шага. Так что интрига с С-400 будет иметь свое продолжение.

Станислав Тарасов, , 12:14 — REGNUM Когда американское издание Defense News сообщило, что глава республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн внес поправку в закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год, которая допускает возможность покупки Вашингтоном у Турции ранее поставленного российского зенитного ракетного комплекса С-400, первоначально эта информация воспринималась как еще одно дополнительное средство давления на Анкару.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие предложения со стороны США поступали и раньше. Особенно после того, как они заявили об исключении Турции из международной программы создания и закупок F-35. Помимо того, Анкаре грозили различными санкциями, хотя президент США Дональд Трамп давал понять, что не хотел бы прибегать к таким мерам «из-за С-400». Но когда официальный представитель Федеральной службы военно-технического сотрудничества Мария Воробьева заявила, что реэкспорт (передача третьим странам) поставленных в Турцию С-400 невозможен без разрешения российской стороны, первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что «США хотят выкупить у Турции С-400, чтобы разобрать его «до винтиков» и попытаться создать что-то свое», появилось ощущение, что российская сторона в принципе не исключает такого хода событий и оказывается вынужденной выступать с предупреждениями.

Но почему именно сейчас возникла такая ситуация? В Вашингтоне, отмечает Bloomberg, решили, «что еще есть шанс спасти для себя Турцию». В свою очередь директор исследовательской группы Германского фонда Маршалла в Анкаре Узгур Унлухисарчикли пишет, что «в США люди увидели, что Турция не потеряна полностью, есть шанс, что она сможет дистанцироваться от России и стать ближе к американцам». Мы же обозначим важные сопутствующие обстоятельства. Дело в том, что Турция до сих пор не активировала С-400, хотя одновременно и даже с подключением российской стороны обозначила желание вслед за приобретением четырех дивизионов С-400 купить новую партию. При этом поставить на боевое дежурство российский комплекс Анкара должна была до конца апреля. Однако отложила «на неопределенное время в связи со вспышкой коронавируса в стране». Уже закончился июнь, а действия Турции на этом направлении не выглядят очевидными, что в США воспринимается как ее сигнал к продолжению заигрывания.

Тем более что период с апреля до конца июня был заполнен активным диалогом между Вашингтоном и Анкарой. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что «Анкара готова приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot у США и схожие системы у других союзников по НАТО», если «нам поступит хорошее предложение». Но официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман парировал: «США будут готовы продать Турции американские Patriot лишь в том случае, если она вернет России приобретенные у нее ранее системы С-400». Был еще один ход Анкары, когда она предлагала США «разместить комплексы Patriot на южной границе Турции для защиты турецких солдат». Но Вашингтон в ответ потребовал, чтобы Турция «изменила свою политику в Восточном Средиземноморье и в Ливии», не позволила России «с помощью С-400 пробивать брешь на юге альянса», которая в дальнейшем может «расширяться и заполняться российским военным присутствием».

Пока просматривается следующее. Москва видит, как Анкара использует в своем диалоге с американцами вопрос о С-400 в качестве, пожалуй, сильнейшего аргумента. В этой связи турецкое издание Habertürk указывает, что Турция могла бы пойти на нарушение всех соглашений с Россией, в том числе по С-400, только при условии «привлекательных предложений» со стороны США. Речь идет об отказе американцами в поддержке действующего в Сирии курдского «Демократического союза» (PYD), который Анкара «рассматривает не только как проблему национальной безопасности, но и сохранения своей территориальной целостности». Но туркам предлагают иное: возврат в программу поставок F-35, пятикратный рост взаимной торговли, отсутствие каких-либо санкций и «крепкую дружбу». Это не то, что позволило бы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «спустить в унитаз» накопленный потенциал в сотрудничестве с Москвой, а главное — существующее политическое доверие к нему со стороны президента России Владимира Путина. Но ресурс хода с задержкой ввода в эксплуатацию С-400 в игре с Белым домом уже на исходе, а пространство для маневра у турок заметно сужается.

Да и сама Анкара вместо ожидаемых авансов с стороны США «курдскую карту» стала активно разыгрывать не с ними, а с Ираном, оказывая на этом направлении косвенное давление на Москву. Сейчас Турция определилась с промежуточной ситуацией. Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «юридических оснований для перепродажи закупленных Турцией у России С-400 Вашингтону не существует», что «Анкара является конечным пользователем» приобретенной системы. При этом он вновь предложил США «оценить наше желание в отношении систем Patriot, тогда они станут предметом обсуждения». Относительно недавно во время своего посещения Москвы бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш говорил автору этих строк, что «игра Анкары сводится к тому, что она всегда пытается убедить Вашингтон в том, что ее сотрудничество с Россией имеет свои ограничения, призывая при этом американцев обновить с ней свои отношения».

Да, это типичная дипломатическая стилистика Эрдогана: встать между Трампом и Путиным, чтобы выиграть больше времени для обдумывания следующего шага. Так что интрига с С-400 будет иметь свое продолжение.