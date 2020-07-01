Барнаул, , 12:11 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ явка избирателей в Алтайском крае на 15:00 местного времени составила 47,61%. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

По состоянию на 30 июня 2020 года, на территории Алтайского края в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 541 908 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории региона образовано 1779 постоянных избирательных участков.

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