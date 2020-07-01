Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM В Петербурге появились первые данные экзитпола по голосованию по поправкам к Конституции. К 11:30 мск 1 июля на выходе с участков был опрошен 2 тыс. 401 человек. Об этом рассказала ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из 2,4 тыс. человек почти треть — 31,1% — отказались дать ответ о том, как они проголосовали.

Из тех, кто ответил на вопрос, 74,9% заявили, что проголосовали за поправки, 22,7% сказали, что проголосовали против, 2,4% сообщили, что испортили бюллетень.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге проверяют жалобы на вброс бюллетеней

Читайте развитие сюжета: В Петербурге огласили данные экзитпола на 14 часов