Москва, , 12:17 — REGNUM Подготовив поправки к Конституции, власть ответила на запрос общества, которое жаждало подобных изменений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июля заявил политолог Максим Бардин.

«Эти поправки отвечают социальному запросу. То есть поправки отразили ту проблематику, которая давно была аккумулирована в обществе. И органы власти таким образом сказали обществу: мы видим проблемы, которые вас волнуют, мы можем их сфокусировать и записать в основополагающий документ», — сказал Бардин.

Вместе с тем, политолог считает, что возможно не вся проблематика была учтена в нынешних поправках. Поэтому не исключено, что в будущем в Конституцию РФ вновь будут вносить изменения.

«Я не вижу в этом ничего опасного. Есть версия, что Конституция — это такой документ, в который ничего никогда нельзя добавлять. Наверное, это не всегда так, Конституция требует каких-то дополнений, если в обществе появляется социальный запрос», — заявил Бардин.

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