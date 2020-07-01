Иволгинский район, Бурятия, , 12:05 — REGNUM В Бурятии стали известны данные по явке на голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ к 15:00. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, к этому часу проголосовали 60,8% местных жителей.

Однако при этом данные по двум районам ещё неизвестны, поэтому цифры могут незначительно поменяться.

Наиболее активно голосуют жители Кижингинского и Окинского районов, где явка превысила 89%. Наименьшие результаты показывают пока Муйский и Иволгинский районы.

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