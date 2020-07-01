Кемерово, , 12:05 — REGNUM В Кемеровской области, по данным ЦИК РФ, явка избирателей на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на 15:00 (время местное) сегодня, 1 июля, составила 84,03%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на 12:00 (время местное) явка кузбасских избирателей составляла 81,96%.

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По данным региональной избирательной комиссии, сейчас в Кузбассе работает 1 699 участков для голосования. 61 участок открылся в 6:00 (время местное), — для работников предприятий с непрерывным циклом производства, остальные участки открылись в 8:00 (время местное). Голосование продлится до 20:00.