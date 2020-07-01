Астрахань, , 12:02 — REGNUM В Астраханской области 1 июля явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию РФ к 12:00 составила 63,26%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

В регионе работают 588 избирательных комиссий. 200 участков в Астрахани и районах области оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Обеспечивают проведение голосования 5591 член территориальных и участковых избирательных комиссий.

В списки избирателей включены 731 тыс. 546 граждан.

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