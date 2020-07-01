Киев, , 12:56 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в отношении него открыто 24 уголовных производства. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, опубликованном 1 июля на странице политика в социальной сети Facebook.

Порошенко также добавил, что три ранее открытых против него производства были закрыты. По мнению бывшего украинского лидера, дела в отношении него были открыты по прямым указаниям из офиса действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Порошенко считает также, что нынешняя украинская власть хочет посадить его в тюрьму по двум причинам: первая — чтоб отвлечь от реальных проблем, с которым столкнулось государство, второй причиной он назвал месть «мелких людей по мелким делам», «никчемных людей по никчемным делам».

«Он (Зеленский — ИА REGNUM) считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии вражеские внутри страны, которые он связывает исключительно с моим именем», — заключил Порошенко.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дела в отношении Петра Порошенко не являются политически мотивированными.

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