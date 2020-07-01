Белгород, , 11:48 — REGNUM 66,44% избирателей проголосовали на избирательных участках Белгородской области 1 июля. Данные на 10:00 предоставили в Центризбиркоме.

В регионе открыты 1259 избирательных участка, на которых работают 12 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий. За ходом голосования следят более шести тысяч наблюдателей.

«Дорогие друзья! Приходите на голосование, выразите своё мнение, сделайте свой вклад в развитие страны, в которой жить нам, нашим детям, нашим внукам. Каждый участок оборудован в полном соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора. На входе вас встретят температурным контролем, обработают руки антисептиком, выдадут индивидуальные средства защиты: маску, перчатки, одноразовую ручку. Всё абсолютно безопасно», — обратился к избирателям председатель облизбиркома Игорь Лазарев.

Голосование завершиться в 20:00.