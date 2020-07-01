Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В Ленинградской области более 787,2 тысяч жителей региона уже приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

По данным на утро седьмого, заключительного дня голосования — 1 июля, активность граждан составляет 57,51% — проголосовали 787 284 человека.

В настоящий момент проявить свою гражданскую позицию можно на 991 УИК. Кроме того, на 147 участках для голосования в Волховском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тихвинском районах и в Сосновом Бору применяются комплексы автоматизированной обработки избирательных бюллетеней.

«Сегодня можно проголосовать не только на участке для голосования, но и вне помещения для голосования, на дому, — пояснили в пресс-службе. — Для того, чтобы проголосовать на дому, гражданин должен подать до 17 часов сегодняшнего дня в участковую избирательную комиссию по месту регистрации (или по месту нахождения, если гражданин подавал заявление для голосования по месту нахождения) соответствующее заявление (письменное или устное, лично или через других лиц). Заявление, поданное после 17 часов 1 июля, не подлежит удовлетворению».

Узнать, где находится участок для голосования в Ленинградской области, можно на сайтах ЦИК России и Леноблизбиркома в разделе «Цифровые сервисы» или в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».

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