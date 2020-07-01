Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM Свою благодарность российскому руководству за его решение об оказании гуманитарной помощи Казахстану выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Соответствующее сообщение 1 июля размещено на странице политика в соцсети Twitter.

Как написал президент Казахстана, правительство России решило помочь стране, предоставив гуманитарную помощь в борьбе с пандемией.

«Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств», — отметил в своем сообщении Токаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что правительство Казахстана выделило 1 млрд тенге ($2,47 млн) на покупку 1,2 млн тестов на коронавирус.