Новосибирск, , 11:38 — REGNUM В Новосибирской области, по данным ЦИК РФ, явка избирателей на 15:00 (время местное) сегодня, 1 июля, составила 41,42%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на 12:00 явка новосибирских избирателей составляла 37,47%. К этому времени проголосовали 810 795 человек (с учётом проголосовавших до дня голосования с 25 по 30 июня).

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив проверили ход голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на участках в Бердске.

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