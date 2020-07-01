Тверь, , 11:37 — REGNUM Фронтовик Иван Кладкевич и Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На избирательном участке Ивану Кладкевичу вручили благодарственное письмо от имени губернатора Игоря Рудени.

Жители Тверской области участвуют в Общероссийском голосовании Пресс-служба правительства Тверской области

«Вы проявили высокую ответственность за будущее нашей страны, исполнили свой гражданский долг. Суверенитет и независимость Отечества, многовековые семейные и духовные традиции, уважение к историческому прошлому, родному языку и культуре — все эти ценности объединяют всех нас», — отмечено в благодарственном письме от Игоря Рудени.

«Я участвовал в освобождении тверской земли, воевал подо Ржевом. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, празднование 75-летия Победы — на фоне этих хороших событий я отдаю голос за нашу Конституцию, за то, что будет в ней отражено для нас и всего народа. Это медицина, промышленность, оборона и многое другое — за все пункты голосую двумя руками», — сказал Иван Кладкевич.

Также за поправки в Основной закон страны проголосовал Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов.

Жители Тверской области участвуют в Общероссийском голосовании Пресс-служба правительства Тверской области

«Это важный день для нашей страны. Мы отдаем свои голоса за то, чтобы наше государство было прочно и едино, фундаментально и основательно. Голосуем за те поправки, которые нужны для нашего государства, для каждого человека», — подчеркнул Владимир Суслов.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июля, 1 июля — основной день голосования. В Тверской области с 08:00 до 20:00 открыто 1155 участков для голосования. Проголосовать можно также на дому, для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года. Ход голосования в Тверской области контролируют 6171 наблюдатель от Общественной палаты Тверской области — представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане.

Голосование проводится с соблюдением мер санитарной защиты, повышенные требования предъявляются к помещениям для голосования. На входе в них всем гражданам бесконтактным способом измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.