Пермь, , 11:36 — REGNUM В Пермском крае к 12:00 по местному времени (10:00 мск) на участки для голосования пришло 826 586 граждан. Средняя явка составляет 41,36%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Максимальную явку демонстрируют Косинский и Кишертский муниципальные округа (68,06% и 64,71% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми и Александровске. В краевом центре проголосовало порядка 32,13% жителей, в Александровском городском округе — 33,27%.

В Общественной палате Пермского края отметили, что голосование проходит без серьезных нарушений. Напомним, в регионе за ходом голосования наблюдают более 8 тыс. общественников.

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