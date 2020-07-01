Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призывает горожан прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России. К жителям он обратился 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции страны.

«Сегодня — исторический день. Закончился предварительный период голосования, и настало 1 июля — день голосования за поправки в Конституцию РФ», — .сказал руководитель.

Он отметил, что процесс идёт в сложный период мировой пандемии. Однако власти сделали всё для того, чтобы голосование прошло удобно и безопасно. В частности, на территории Екатеринбурга реализован самый масштабный в Свердловской области и, возможно, в Уральском федеральном округе проект по голосованию на придомовой территории. Всего по Свердловской области оно пройдёт в 1250 дворах, из них 600 — Екатеринбурга.

Также он отметил, что горожане уже ставят свой рекорд по явке на голосование. Только за прошедшие с 25 июня дни проголосовали 323 602 гражданина или почти треть. И 1 июля с утра пришли уже более 10 тысяч граждан.

«И я благодарен тем, кто голосовал и ещё будет голосовать за нашу страну, за наших детей, за наших дедушек и бабушек. Вперёд, Екатеринбург! За Россию, за каждого из нас!» — заключил Высокинский.

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