Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции на участке в Василеостровском районе города и рассказал, почему это голосование важно лично для него.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на входе губернатору, который был в маске и перчатках, измерили температуру. Несмотря на присутствие главы города, на участке строго соблюдается социальная дистанция.

По словам губернатора, которые приводит телеканал «78», для него голосование по Конституции, как и для многих петербуржцев, «тоже очень важно».

«Прежде всего, это семейные ценности. У меня пять внуков, для нашей семьи это очень важно. Для меня очень симпатичны поправки о защите животных — у нас три собаки, поэтому мы все за эту поправку в семье голосуем активно», — сказал Александр Беглов.

По словам губернатора, голосование в Петербурге проходит нормально. Работают 1899 участковых избирательных комиссий, порядка 20 тысяч членов комиссий и около 15 тысяч наблюдателей.

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