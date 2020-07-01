Минск, , 11:45 — REGNUM 1 июля вступили в силу соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии, подписанные между Европейским Союзом и Белоруссией, сообщает БелТА.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение до €35 стоимости визового сбора за получение краткосрочных виз для въезда на территорию ЕС для белорусских граждан, а для некоторых категорий путешественников сбор отменяется.

Также снижается максимальная сумма сбора за обслуживание, которая взимается визовыми центрами и сокращается срок принятия консульствами решений относительно заявлений о выдаче виз.

Кроме того несколько категорий белорусских путешественников смогут получить многократные визы, с увеличивающимся (до пяти лет) сроком действия. Для получения такой визы им нужно будет предоставлять меньше документов, подтверждающих цель поездки.

Соглашение о реадмиссии предусматривает обратный прием Белоруссией и ЕС на свою территорию сограждан, граждан третьих государств, а также лиц без гражданства, которые или не соответствуют критериям легальности, либо перестали соответствовать таковым критериям на территориях Белоруссии и Европейского Союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об упрощении визового режима Белоруссии с ЕС было подписано 8 января.

Напомним, ранее стало известно, что граждане Белорусси смогут попасть на территорию Европейского Союза при наличии справки об отсутствии коронавируса. Согласно последним данным в Белоруссии было зарегистрировано свыше 62 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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