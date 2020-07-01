Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Более 60% петербургских избирателей уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Брифинг Горизбиркома Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Миненко, к 10:00 мск 1 июля в Петербурге проголосовало 2 млн 310 тыс. 430 человек. «Что соответствует 60,01% участников голосования. То есть это явка», — сказал Миненко.

Напомним, досрочное голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня. 1 июля — основной и последний день голосования.

«Сегодня в 8 утра открылись и работают в штатном режиме 1899 участковых избирательных комиссий, которые работают на постоянной основе, так называемые постоянные участки», — сказал Миненко.

УИКи будут работать до 20:00 мск. Кроме того, в Петербурге развернули 50 временных участков, 44 из них — в медицинских учреждениях, два — в СИЗО, три — в аэропорту «Пулково», на Ладожском и Московском вокзале, один участок для лиц без определенного места жительства на Тамбовской улице, 78.

«В учреждениях здравоохранения, перепрофилированных под COVID-19, членами комиссий и наблюдателями работают исключительно сотрудники медицинских учреждений», — добавил Миненко.

Избирательную документацию выносить с этих участков не будут — протоколы направят по электронной почте.

Было также образовано семь участков на полярных станциях и 60 — на судах в плавании. На полярных станциях и 59 судах все желающие уже отдали свои голоса — в плебисците поучаствовал 1 тыс. 261 человек.

«В день голосования голосовать будут только на одном корабле — ледоколе «Арктика», — пояснил Миненко.

Напомним, «Арктика» находится в Балтийском море на завершающем этапе госиспытаний.

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