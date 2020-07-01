Калуга, , 11:15 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 10:00 в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 49,86% избирателей, сообщает 1 июля ЦИК России.

В области открылись более 700 избирательных участков Kaluga.izbirkom.ru

По информации облизбиркома в регионе уже досрочно проголосовали порядка 40% избирателей. В области в 08:00 открылись более 700 избирательных участков. Голосование проходит с обязательным соблюдением мер безопасности. При входе на участки голосующим измеряют температуру бесконтактным термометром, выдают медицинские маски, перчатки, антисептики и одноразовые ручки. На самих участках соблюдается социальная дистанция, по возможности разводятся потоки входящих и выходящих голосующих. Многие места для голосования вынесены на улицу. Для лиц пожилого возраста находящихся на самоизоляции организовано голосование на дому.

За соблюдением прав граждан, принимающих участие в общероссийском голосовании, следят более четыре тысячи наблюдателей от областной общественной палаты. Наблюдатели имеют право знакомиться со списком голосующих, следить за количеством выданных бюллетеней, а также ходом голосования.

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