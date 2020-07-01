Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Парламент Грузии начинает рассмотрение поправок в Избирательный кодекс, но оппозиционные фракции «Европейской Грузии» и «Национального движения» и в этом процессе участвовать не собираются.

Как заявляет представитель «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, у его партии к проекту поправок в Избирательный кодекс имеется ряд замечаний, в том числе замечания, касающиеся разделения избирательных участков, чтобы предотвратить массовое скопление населения у каждого участка. Но из-за того, что соратник оппозиции Георгий Руруа по-прежнему остается в заключении, «Европейская Грузия» от участия в парламентской деятельности отказывается.

По заявлению председателя фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, БДИПЧ/ОБСЕ сделала около 30 замечаний по проекту поправок в Избирательный кодекс, но правящая партия выполнила только 3 из них, а многие «тяжелые вопросы» остались нерешенными. За такой кодекс эта партия голосовать не намерена.

Депутаты парламентского большинства с утра 1 июля обсудили проект поправок в Избирательный кодекс на заседании в офисе партии, сегодня будут рассматривать законопроект на пленарном заседании в первом чтении, а утвердить его намерены до конца текущей недели.

Лидеры парламентского большинства уверены, что и без поддержки оппозиции свободно примут и эти поправки, чтобы обеспечить проведение предстоящих нынешней осенью парламентских выборов в свободной и справедливой обстановке.

Ранее парламент Грузии утвердил поправки в Конституцию, которые предусматривают проведение парламентских выборов 2020 года по новой системе. Согласно этим поправкам, в парламент следующего созыва будут избраны 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 депутатов по мажоритарным округам. Для прохождения в парламент установлен 1% барьер, а для формирования парламентского большинства и однопартийного правительства введен 40% порог.

Внесение таких изменений предусмотрено соглашением от 8 марта, которое оппозиция и правящая партия Грузии заключили в резиденции посла США при посредничестве иностранных дипломатов.