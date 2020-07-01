Челябинск, , 11:02 — REGNUM В Челябинской области на 12:00 1 июля в голосовании по изменению Конституции приняли участие 1 402 223 избирателя. Явка составила 53,93%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома.

Лидерами являются Агаповский, Кизильский и Увельский районы. Там процент явки составляет от 81% до 83%.

Глава регионального отделения «Ассоциации юристов России» Валерий Гришмановский отмечает, что серьёзных нарушений не выявлено. Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России — основной день голосования по изменению Конституции.