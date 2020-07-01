Москва, , 11:01 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, которые бы требовали специального заседания ЦИК, на голосовании по поправкам к Конституции нет. Об этом она сказала сегодня, 1 июля, на брифинге.

Напомним, что сегодня основной день голосования по поправкам к Конституции. При этом голосовать можно было уже с 25 июня. Явка на утро 1 июля составила более 55%.

Ранее Памфилова сообщала о 115 заявлениях о нарушениях на голосовании. При этом 113 заявлений касались принуждения к голосованию.