Челябинск, , 10:45 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина приняли участие в голосовании по изменению Конституции России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Глава Южного Урала высоко оценил принятые на участках меры безопасности. По его словам, это говорит о том, что можно жить в текущих непростых нынешних условиях, соблюдая при этом все меры предосторожности.

«Голосование, безусловно, у нас организовано безопасно. Это очень важно, многие люди переживали за этот момент. Здесь организовано всё очень-очень достойно», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Челябинской области уже проголосовали 51,32% избирателей. Эта явка на 10:00 по местному времени.

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