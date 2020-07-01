Киев, , 11:32 — REGNUM В Верховной Раде Украины были собраны подписи депутатов за создание межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», сообщил 30 июня на своей странице депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, в работе объединения депутатов примут участие народные избранники от фракций «Европейская солидарность», «Голос», депутатской группы «За будущее» и внефракционные депутаты.

Гончаренко напомнил, что в августе 2020 года в Белоруссии состоятся выборы президента страны, которые послужили причиной «масштабных» репрессий со стороны белорусской власти в отношении оппозиционных кандидатов, общественных деятелей, блогеров, а также «обычных» людей. По словам политика это делается для того, чтоб сфальсифицировать результаты президентских выборов в Белоруссии и снова «переизбрать» Лукашенко.

По словам Гончаренко, объединение украинских депутатов создано для того, чтоб «помочь белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство». Он добавил, что украинское депутатское объединение сделает все возможное, чтоб проинформировать международные институты о ситуации в Белоруссии, помогать белорусским «политическим заключенным» и «обычным людям» выйти на свободу.

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Напомним, в октябре 2019 года Алексей Гончаренко заявил о создании межфракционного объединения «Кубань», задачей которого было провозглашено «возвращение в культурное поле украинских этнических территорий».

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