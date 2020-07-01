Тюмень, , 10:38 — REGNUM В Тюменской области к утру 1 июля явка на участки для голосования достигла почти 60%. Об этом сообщает региональный избирком.

В общероссийском голосовании по поправкам к Конституцию РФ проголосовали на 10:00 по местному времени 676 676 человек.

«Сегодня 1 июля — очень важный и ответственный день для Тюменской области и Российской Федерации в целом. Я приглашаю вас на участки для голосования. Ещё есть возможность выразить свою волю, ещё есть возможность выразить свое отношение к поправкам в основной закон нашего государства», — обратился к жителям Тюменской области председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Напомним, избирательные участки работают до 20:00 по местному времени.