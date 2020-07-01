Омск, , 10:25 — REGNUM В Омской области 1 июля явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ на 12:00 (09:00 мск) составила 57,86%, сообщили ИА REGNUM в ЦИК РФ.

В Омске самая высокая явка зарегистрирована в Ленинском округе (50,89%).

По обновлённым данным ЦИК РФ, явка на 10 утра в Омской области составляла 55,65%.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня. Сегодня, 1 июля, основной день голосования.

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