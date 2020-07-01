Киев, , 10:24 — REGNUM Компас, который указывает на врагов Украины, у нынешнего президента страны Владимира Зеленского попал в «какое-то странное магнитное поле», заявил в интервью в эфире одного из телеканалов Украины экс-президент страны Петр Порошенко.

«Этот компас… начал очень быстро крутиться и показывать ему (Зеленскому) неверное направление», — заявил предыдущий глава государства.

По словам Порошенко, в настоящий момент враг у Украины во всем мире только один, «и это страна-агрессор Россия».

Он заявил, что Зеленский должен добиться объединения всех ресурсов и сил, «чтобы спасти государство».

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня стало известно, что один из главных представителей «партии войны» в Киеве, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) УкраиныАлександр Турчиноввозглавил штаб политической партии Порошенко «Европейская солидарность».