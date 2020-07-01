Тегеран, , 11:02 — REGNUM Власти Ирана не станут терпеть попытки нанесения «политических ударов» США по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и дадут на это свой ответ. Об этом 1 июля заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства страны, которое транслировало иранское ТВ.

«Если США захотят вновь нанести политический удар по СВПД, то им стоит знать, что Иран не будет это терпеть и продемонстрирует решительные действия в ответ», — сказал иранский лидер.

Также известно, что данное заявление сделано президентом Ирана ввиду попыток продления американскими властями оружейного эмбарго в отношении Тегерана, которое должно быть снято по условиям ядерной сделки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американские власти рассматривают возможность реализации военного сценария для того, чтобы помешать Ирану получить доступ к ядерному оружию.