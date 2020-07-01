Москва, , 09:54 — REGNUM Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих заявил 30 июня журналистам, что говорить о возобновлении авиационного сообщения с Турцией пока преждевременно.

«Называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно», — сказал Дитрих.

Напомним, что международное авиасообщение резко сократилось из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции посетовали, что туристический поток из стран Европы крайне низок. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не является опасным местом для отдыха и призвал страны Европы восстановить авиасообщение.

Дитрих отметил, что российские власти в курсе предложения Турции возобновить авиасообщение. Но все зависит от эпидемиологической ситуации.

«Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открывать внутрироссийские рейсы», — подчеркнул Дитрих.