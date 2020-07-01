Нью-Дели, , 09:51 — REGNUM Решение правительства Индии о запрете ряда китайских мобильных приложений может нарушать требования Всемирной торговой организации (ВТО), заявила пресс-секретарь посольства Китая в Индии Цзи Жун. Об этом сообщает Reuters.

29 июня правительство Индии запретило в стране 59 приложений китайских разработчиков, включая популярный мессенджер WeChat и социальную сеть TikTok. Такое решение объяснили угрозой суверенитету и национальной безопасности Индии.

В посольстве Китая в Индии отметили, что такая мера является дискриминационной по отношению к китайским приложением, что может рассматриваться как нарушение требований ВТО. Цзи Жун призвала правительство Индии поддерживать открытую и справедливую бизнес-среду, отметив, что подобные запреты приведут к сокращению количества рабочих мест в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне отношения между Индией и Китаем обострились из-за военного конфликта между пограничниками в долине Галван в области Ладакх. В ходе столкновений погибли несколько десятков военных.

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