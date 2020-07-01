Симферополь, , 09:49 — REGNUM Более миллиона человек составила явка на общероссийское голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ в Крыму на утро 1 июля. Об этом журналистам сообщил председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

«Все участки были открыты, обстановка абсолютно спокойная», — цитирует Малышева «Крыминформ».

1 июля принять участие в голосовании можно с 08:00 до 20:00 на стационарных участках. Всего в списки избирателей в Республике Крым включены 1 млн 499 тыс. 112 человек, действуют 27 территориальных и 1165 участковых избирательных комиссий, в том числе 37 в местах временного пребывания избирателей.

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