Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбургской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) явка на участках для голосования по поправкам к Конституции РФ составила 62,99%. Свою гражданскую позицию выразили 971 312 человек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в председатель облизбиркома Александр Нальвадов.

Стоит отметить, с 25 по 30 июня явка в регионе составила 61,97%. Напомним, в этот период можно было проголосовать досрочно.

В Оренбуржье работает 1 724 участка для голосования. На них наблюдение ведут более 3,5 тыс. общественников. Возле участков продолжают заниматься просветительской деятельностью представители корпуса «Волонтеры Конституции».

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