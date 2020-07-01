Красноярск, , 09:34 — REGNUM В Красноярском крае 1 июля явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ к полудню (08:00 мск) составила 49,31%. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК РФ.

Сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам. В Красноярском крае избирательные участки будут работать до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 явка в Красноярском крае составляла 47,53%.

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