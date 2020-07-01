Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В 6-ую Ленинградскую Краснознаменную армию Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) летом 2020 года пришли более 350 выпускников высших военных учебных заведений России. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

В числе ВУЗов, которые окончили новоиспечённые лейтенанты — Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, Тверская военная академия воздушно-космической обороны, Ярославское Высшее военное училище ПВО, Военный университет Министерства обороны РФ, Военная академия материально-технического обеспечения им. Генерала армии А. В. Хрулева и другие.

Все выпускники перед назначением на первичные офицерские должности в обязательном порядке прошли спецкурсы, помогающие молодым офицерам правильно адаптироваться и войти в строй. По их завершении они прошли обязательное тестирование по программам входного контроля, позволяющим оценить уровни технической, тактической, специальной, физической и огневой подготовки нового командира.

В настоящее время командиры авиационных, радиотехнических и зенитных ракетных подразделений, куда прибыло пополнение, решают задачи по обеспечению молодых офицеров жильём, жён военнослужащих — трудоустройством, детей — местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

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