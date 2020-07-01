Скопье, , 09:44 — REGNUM Докладчик по Северной Македонии в Европарламенте Ильхан Кючук, а также глава и заместитель главы смешанного парламентского комитета Андреас Шнайдер и Марион Вальсман 30 июня выступили с требованием проведения транспарентной, объективной и заслуживающей доверия избирательной кампании в Северной Македонии. Напомним, 13−15 июля в стране будут проходить парламентские выборы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, депутаты отметили важность того, чтобы кампания прошла без использования таких «грязных» средств политической борьбы как дезинформация и запугивание избирателей.

Евродепутаты призвали политических деятелей страны к ответственному поведению в условиях кризиса в системе здравоохранения и подчеркнули, что выборы 2020 года станут маркером политической зрелости страны.

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