Псков, , 09:32 — REGNUM В Псковской области, как и по всей стране, 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным областного избиркома, на территории региона с 8 часов утра открыты 615 избирательных участков, которые продолжат работу до 20 часов.

Автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — 85 аппаратов — работают на участках для голосования в Пскове.

Голосование организовано соблюдением всех санитарно-эпидемических норм и требований. На входе на участок измеряется температура, проводится дезинфекция рук. В помещениях нанесены ограничительные линии и указатели движения. Участки для голосования в течение дня обрабатываются дезинфицирующими растворами.

Работу по информационному сопровождению голосования в Псковской области обеспечивают около 150 волонтеров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников еще в первый день начала голосования, 25 июня, проголосовал на избирательном участке в Пскове. Он отметил важность предложенных изменений в Конституцию.

«Это сбалансированное сочетание базовых ценностей и социальных гарантий россиянина, которые в зависимости от ситуации, с течением времени меняться не должны», — сказал губернатор.

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