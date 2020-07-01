Кемерово, , 09:12 — REGNUM В Кузбассе, по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 1 июля, явка избирателей на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Кузбассе составила 81,96%. Это следует из данных, опубликованных ЦИК РФ.

Напомним, что явка кемеровских избирателей на 10:00 (время местное) составляла 78,05%.

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На территории региона сейчас работают 1699 избирательных участков. Они будут открыты до 20:00 (время местное).