Калининград, , 09:12 — REGNUM В Калининграде открылись участки для голосования по поправкам к Конституции. Сегодня, 1 июля, это последние избирательные участки, открывшиеся для голосования на территории России.

Участки в Калининградской области открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по московскому времени). Голосование продлится до 20:00. Всего на территории региона работают 546 избирательных участков.

Как и во всей России голосовать по поправкам к Конституции можно было уже с 25 июня. За прошедшие дни (2 с25 по 29 июня) явка в Калининградской области составила 33,94%. Всего проголосовали 275 273 гражданина. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области по состоянию на 1 января 2020 года, составила 809,1 тысячи.