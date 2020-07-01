Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Туве к 12 часам утра в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие более 86,3% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.

При этом в Улуг-Хемском районе к этому проголосовали почти 95% местных жителей. В то же время Бай-Тайгинский район остаётся аутсайдером с результатом в 74,7% к полудню. В Кызыле явка составила 81%.

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