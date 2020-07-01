Абакан, , 09:05 — REGNUM В Хакасии 1 июля к 12:00 (08:00 мск) явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 43,70%, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в Хакасии в 08:00 открылись 384 участковых комиссии. Они будут работать до 20:00. К работе приступили более трех тысяч членов избирательных комиссий.

В списки участников голосования в регионе включены свыше 390 тысяч граждан.

С 25 по 30 июня 2020 года в Хакасии возможностью проголосовать заблаговременно воспользовались более 150 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля 2020 года проходит общероссийское голосование по поправкам к Конституции. В Хакасии явка на 10:00 составила 40,55%.

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