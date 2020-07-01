Петрозаводск, , 09:08 — REGNUM В Республике Карелия 1 июля открыты 479 избирательных участков, на которых можно отдать свой голос по вопросу о внесении поправок к Конституции РФ. Участки будут открыты до 20:00 мск.

По данным республиканского ЦИК, к 30 июня более 132 тысяч человек уже проголосовали на территории республики, из них 30 тысяч предпочли принять участие в голосовании вне избирательных участков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков еще 26 июня принял участие в голосовании по Конституции на своём избирательном участке в Петрозаводском автотранспортном техникуме. Глава республики призвал жителей Карелии прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по поправкам, проявить свою гражданскую позицию.

Как напоминают в ЦИК Карелии, голосование организовано с соблюдением беспрецедентных мер безопасности участников. На каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля.

Желающие могут проголосовать и на дому. Для этого надо обратиться в свою участковую избирательную комиссию (УИК) до 17 часов. В Карелии с просьбой о голосовании на дому уже обратились 13 тысяч человек. Досрочно на дому проголосовали более двух тысяч человек.