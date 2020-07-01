Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Возможность реализации военного сценария для того, чтобы помешать Ирану получить доступ к ядерному оружию рассматривают американские власти, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 30 июня в интервью израильскому телевидению.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне прорабатывают различные варианты, в том числе и военные, чтобы решить данную проблему.

По словам дипломата, американские власти считают, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) не является препятствием для получения Тегераном ядерного вооружения. Хук добавил, что выход США из данного соглашения был правильным шагом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.

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