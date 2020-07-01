Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM По ситуации на 12 часов утра в Бурятии явка на голосовании по вопросам внесения изменений в Конституцию составила 60,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Всего к этому моменту на избирательные участки пришли 399,8 тыс. человек, из которых в Улан-Удэ зарегистрированы 150,2 тыс.

По данным ЦИК, наиболее активно голосуют жители Закаменского района, где явка достигла 93,1%. Наименьшая явка зафиксирована в Октябрьском районе Улан-Удэ — чуть больше 46%. Также крайне неохотно посещают избирательные участки жители северного Муйского района, где явка составила 51,7%.

«В день общероссийского голосования — 1 июля избирательные участки работают с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно, позвонив на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов сегодняшнего дня», — добавили в правительстве.

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