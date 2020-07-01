Минск, , 09:02 — REGNUM Поставки в Белоруссию нефти из Соединенных Штатов Америки будут продолжены в рамках долгосрочной программы и не являются единоразовым шагом. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает 30 июня БелТА.

«Поставка американской нефти, которая состоялась в начале июня, — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа», — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что республика намерена активно работать над поставками углеводородов из иных источников, таких, как Ближний Восток и другие государства.

Отвечая на вопросы журналистов, когда состоится очередная поставка американской нефти в Белоруссию, Макей отметил, что график последующих поставок нефти ранее сверстал «Белнефтехим». Он пояснил, что это необходимо республике во избежание «потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами», которые по его словам «возникают регулярно».

Напомним, первый танкер с американской нефтью для нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии прибыл в порт Клайпеды 5 июня.

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Параллельно с танкерными поставками нефти в Белоруссию из других стран, республика также намерена закупить в России в июле текущего года 1,58 млн тонн нефти.

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