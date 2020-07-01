Минск, 1 июля 2020, 09:02 — REGNUM Поставки в Белоруссию нефти из Соединенных Штатов Америки будут продолжены в рамках долгосрочной программы и не являются единоразовым шагом. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает 30 июня БелТА.
Он также добавил, что республика намерена активно работать над поставками углеводородов из иных источников, таких, как Ближний Восток и другие государства.
Отвечая на вопросы журналистов, когда состоится очередная поставка американской нефти в Белоруссию, Макей отметил, что график последующих поставок нефти ранее сверстал «Белнефтехим». Он пояснил, что это необходимо республике во избежание «потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами», которые по его словам «возникают регулярно».
Напомним, первый танкер с американской нефтью для нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии прибыл в порт Клайпеды 5 июня.
Читайте также: В порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью для Белоруссии
Параллельно с танкерными поставками нефти в Белоруссию из других стран, республика также намерена закупить в России в июле текущего года 1,58 млн тонн нефти.
Читайте также: Белоруссия в июле 2020 года закупит в России 1,58 млн тонн нефти