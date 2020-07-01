Петропавловск-Камчатский, , 08:54 — REGNUM Малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107» поисковой ударной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России завершили выполнение учебно-боевых задач в дальней морской зоне и вернулись в пункт базирования на Камчатке. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В течение месячного похода корабли осуществляли патрулирование в назначенной зоне Тихого океана и Охотского моря, а также демонстрацию флага России.

Экипажи МПК самостоятельно и во взаимодействии с морской противолодочной авиацией ТОФ отрабатывали учебные задачи по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, совершенствовали приёмы и навыки практического применения противолодочного оружия, проводили учения по противовоздушной и противоминной обороне. Также моряки изучали удалённые от мест дислокации районы плавания.

Всего за время похода корабли группы прошли 2300 морских миль.

В честь возвращения моряков из дальнего похода состоялось торжественное построение экипажей кораблей соединения ТОФ. Командирам кораблей по традиции также вручили двух жаренных поросят.

Как сообщало ИА REGNUM, два малых противолодочные корабля (МПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вышли в Охотское море для решения практических и учебных задач.

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