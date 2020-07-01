Владивосток, , 09:02 — REGNUM Информация о том, что на одном из избирательных участков Владивостока выдали недействительные бюллетени, является недостоверной. Об этом 1 июля сообщили представители краевого избиркома.

«Информация о недействительных избирательных бюллетенях на избирательном участке №914 во Владивостоке не соответствует действительности», — приводит слова председателя избирательной комиссии Приморского края Романа Охотникова «Комсомольская правда — Владивосток».

Также он рассказал, что на видео в интернете, на котором показан якобы недействительный бюллетень избирателя, на самом деле показан бюллетень, предназначенный для комплекса обработки избирательных бюллетеней.

При этом на бюллетенях избирателей участковой комиссией проставляется прямоугольная печать в правом верхнем углу.

«Круглой печати на избирательном бюллетене быть не должно», — подчеркнул Охотников.

Отметим, ранее один из новостных порталов Приморья опубликовал видео на котором сообщил, что на одном из избирательных участков Владивостока, где проходит голосование по поправкам в Конституцию страны, якобы выдают недействительные бюллетени без печатей.